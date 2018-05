Mortale a Castro

ribaltato sulla 637 la strada regionale che da Castro porta a Ceccano. Tutto è accaduto nei pressi della chiesa di San Sossio. Il camion cisterna che trasportava latte, per cause ancora al vaglio, sé uscito di strada ribaltandosi. Il passeggero, un 80enne è morto sul colpo mentre il conducente versa in gravissime condizioni. Quest'ultimo è stato elitrasportato a Roma. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Strada interdetta al traffico. (notizia in aggiornamento)