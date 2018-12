Pensionati in Piazza

A Frosinone una delegazione composta dai segretari generali delle categorie dei pensionati è stata ricevuta dal Prefetto, Dott. Ignazio Portelli, a cui hanno chiesto di rappresentare le loro istanze al Governo, affinché vengano introdotti i correttivi unitariamente richiesti.

I Segretari dei Pensionati hanno consegnato al Prefetto di Frosinone un documento unitario da cui si evince “come la manovra che il Governo si sta apprestando a votare sia una manovra recessiva, che aumenta le tasse e diminuisce gli investimenti, rappresentando una misura che colpisce in particolare le fasce deboli ed il ceto medio, con ricadute pesantissime per una provincia già in profonda crisi come la nostra”.