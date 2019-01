Rapinatore in Manette

la titolare e si è fatto consegnare l’incasso. Solo 150 euro. Poi è fuggito. A meno di un mese di indagini i carabinieri sono risaliti all’autore della rapina.

Si tratta G.D.S. 52enne disoccupato. L’uomo abita non lontano dal negozio che ha rapinato. È già censito in banca dati per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e stupefacenti.

Raggiunto ed arrestato dai carabinieri. È stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico in attesa di processo.