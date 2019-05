Rifiuti Pericolosi in un’Area Aziendale

quantità di rifiuti in evidente stato di abbandono stoccati in cumuli in modo promiscuo ed alla rinfusa.

Questi si trovavano su terreno pavimentato ma in alcuni tratti deteriorato quindi soggetto ad agenti atmosferici.

Secondo Arpa Lazio detti rifiuti risultavano essere di tipo speciale pericoloso e speciale non pericoloso.

Tra i rifiuti rinvenuti vi erano bulk contenente olio esausto, rifiuti costituiti da sacchi neri chiusi, numerose strutture metalliche, alluminio, scarrabili non coperti pieni di sacchi di plastica ed altri rifiuti.