Momenti di terrore a Vico nel Lazio dove ieri sera si stava svolgendo la processione in onore di santa Barbara.

Un 26enne, con numerosi precedenti penali, ha rubato un’auto in contrada Caldarella, una Fiat Punto. Alle 21.00 circa si è messo alla guida del veicolo. Era senza patente ed in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcool.

Incurante dell’alt intimatogli dal personale della polizia municipale, ha imboccato ad elevata velocità via Santa Barbara scagliandosi contro il corteo religioso. Così facendo ha investito tre donne: una 49 enne, una 44 enne e una 80 enne, tutte del luogo.

Le tre sono state soccorse e trasportate in “codice giallo” all’ospedale Spaziani di Frosinone e all’ospedale san Benedetto di Alatri. L’uomo intanto è fuggito prima in auto, poi a piedi. I carabinieri lo hanno rintracciato ed arrestato in località Fontana la Macchia di Vico nel Lazio.

Numerosi i suoi precedenti penali: minaccia, molestie, danneggiamento, maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di arma, false autocertificazioni, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ingiuria.

Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del comando carabinieri, in attesa del rito direttissimo che si celebrerà il 2 luglio.