Testate ai Poliziotti. Condannato

condannato l'uomo a 10 mesi e 20 giorni di reclusione. L'avvocato difensore Luca Solli ha chiesto il patteggiamento proprio per far sì che il suo assistito potesse beneficiare dello sconto di pena di un terzo.

Gerardo Campioni, questo il nome, era stato fermato in via Marittima a Frosinone con due buste contenenti capi di abbigliamento appena acquistati.

Non potendo aver comperato quella merce in quel momento visto che l'ora era tarda e che dunque i negozi erano già chiusi i poliziotti hanno chiesto contezza al ragazzo di quella merce. Siccome non era riuscito a dare alcuna giustificazione lo avevano invitato a salire in macchina per accompagnarlo in questura.

Ma in quel momento il giovane ha reagito con testate pugni e calci nei confronti dei poliziotti. A seguito di quel comportamento è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Quindi la condanna.