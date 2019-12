"Intoccabili". Scarcerato anche Tarquini

Condannato alla pena complessiva di anni 17 e mesi 4 di reclusione, 14 dei quali già definitivi per il reato associativo.

con il ruolo di capo promotore ed organizzatore dell’associazione a delinquere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è tornato da ieri in piena libertà, e così rimarrà almeno per un anno.

Nella tarda serata di ieri il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha emesso l’ordinanza con la quale ha appunto scarcerato il Tarquini, affetto da alcune patologie, al fine di consentirgli di curarsi.

La richiesta, già avanzata dai suoi avvocati difensori Marco Maietta ed Alessandro De Federiciis, era stata inizialmente proposta al magistrato di Sorveglianza che l’aveva respinta. I legali non si sono arresi ed hanno quindi proposto analoga richiesta al Tribunale di Sorveglianza di Roma, dinanzi al quale si è svolta l’udienza in data 17/12/2019.

Gli avvocati, al fine di consentire l’accoglimento della richiesta di scarcerazione, hanno fatto leva sulla buona condotta del Tarquini negli anni di carcerazione, sulla sua affidabilità personale e sulla necessità di cure.

Il Tarquini era stato arrestato, nel corso della maxi indagine che condusse poi all’arresto nel luglio del 2016 di 30 persone in carcere e 6 ai domiciliari, in flagranza di reato lo scorso 25/02/2015, con 5 kg di hashish e 1,5 kg di cocaina all’interno dell’abitazione sita in Morolo.

Nell’indagine denominata “Intoccabili”, Tarquini è stato riconosciuto capo promotore dell’associazione al pari di altri tre imputati (Cupido Diego, Balbi Vincenzo e Iaboni Luigi) con sentenza ormai definitiva.