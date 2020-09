Covid. Un Solo Caso

delle ultime 24 ore è si residente in provincia di Frosinone e precisamente a Roccasecca ma non è stato evidenziato in Ciociaria. Si tratta infatti di una donna di 38 anni che lavora a Roma.

È stata lei stessa a sottoporsi a tampone perché venuta in contatto con un parente positivo. Il tampone in effetti ha dato il risultato temuto. La donna benché asintomatica è risultata positiva al Coronavirus e per questo motivo è ora in isolamento domiciliare.

Tamponi tutti negativi invece per insegnanti e compagni di classe del bimbo di 5 anni di Ceprano risultato positivo due giorni fa.