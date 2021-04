Rapinatori Condannati

Colpo alla filiale della banca di Puglia e Basilicata in viale Mazzini a Frosinone.

condannati a quattro anni di carcere ed 800 euro di multa. I fatti risalgono al 21 agosto del 2020 quando i due malviventi a volto travisato ed armati di taglierino fecero irruzione nell'istituto di credito trafugando circa 9 mila euro.

Ma, usciti dalla banca, mentre avevano ancora il taglierino tra le mani, erano stati notati da un poliziotto in borghese che fece scattare l'allarme. Nel giro di pochi minuti i rapinatori, che si erano nascosti sul tetto di una palazzina in via Mola Vecchia a Frosinone, erano stati accerchiati ed ammanettati.

Ieri è arrivata la sentenza di condanna. I rapinatori, che sono stato giudicati con il rito abbreviato, erano difesi dall'avvocato Carlo Mariniello ed Enrico Platania del foro di Ragusa.