Attacco Hacker alla Regione. Interrogato un Dipendente

Un dipendente che lavora nell'ufficio regionale di Frosinone è stato ascoltato per tre ore questa mattina in questura.

sarebbe titolare del computer dal quale è partito l'attacco al sistema informatico. Bocche cucite su quanto sarebbe emerso nel corso dell'interrogatorio.

L'uomo, che ha 61 anni e che vive nella parte alta di Frosinone, ha riferito, in una intervista rilasciata ad un noto quotidiano nazionale, di non essere riuscito a spiegarsi cosa realmente possa essere accaduto. Il dipendente regionale ha riferito adesso di sentirsi un emarginato e che sul suo conto sarebbe stato detto di tutto.

L'uomo ha comunque respinto l'ipotesi che il pc possa averlo utilizzato il figlio, in quanto questi si sarebbe trovato al mare. E poi non conosceva la sua password. A proposito della password, il 61enne ha riferito che non la venderebbe mai nemmeno se gli offrissero un milione di bitcoin.