Scuola. Si Torna il 10 Gennaio

Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza per la riapertura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e

delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP). Per tutti si tornerà tra i banchi il dieci e non il sette.

“È un segnale molto importante di continuità che vogliamo dare agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico” spiega l’assessore regionale alla Scuola Claudio Di Berardino.

“Vogliamo continuare a garantire il diritto allo studio in presenza e in sicurezza. Inoltre sarà potenziato, a partire da venerdì prossimo, il contact tracing con drive-in a disposizione degli studenti in tutte le zone del Lazio”.

Sul tema scuola è intervenuto anche il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani secondo il quale il governo dovrebbe lasciar decidere ai comuni. Ed in effetti sono ben nove i comuni che in Ciociaria hanno già preso diverse disposizioni.

A Sora, infatti, il sindaco ha emanato un’ordinanza secondo la quale le attività in presenza sono sospese, a scopo precauzionale, dal 7 al 15 gennaio 2022. Sulla stessa linea altri otto comuni: Isola del Liri, Arpino, Broccostella, Fontechiari, Pescosolido, Posta Fibreno, Castelliri e Campoli Appenino.