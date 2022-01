Al Bar Senza Green Pass. Due Attività Chiuse

In particolare in località

Due esercizi commerciali chiusi dalla polizia per il mancato rispetto delle normative anti covid.

Altipiani di Arcinazzo era sprovvista di green pass addirittura la dipendente che lavorava nella struttura. I poliziotti le hanno chiesto di esibire il documento e lei ha dichiarato di non esserne in possesso, sebbene in quel momento la 52enne stesse svolgendo la propria attività lavorativa.

Alla signora è stata contestata la violazione delle norme previste dal Decreto-legge 127/2021 sull’obbligatorietà del possesso della certificazione verde per chi presta attività lavorativa anche in ambito privato ed il bar è stato sottoposto alla chiusura per 5 giorni.

Stessa sorte è toccata ad un esercizio commerciale di Isola del Liri. Qui il green pass non era stato controllato a nessuno dei clienti. I poliziotti, infatti, hanno accertato come agli avventori non era stata richiesta l’esibizione la certificazione verde.

Gli agenti hanno chiesto le motivazioni del mancato controllo alla dipendente dell’attività e la ragazza ha ammesso di non aver effettuato in quella giornata alcun tipo di controllo a nessuno dei clienti in quanto aveva dimenticato il telefono a casa e non era potuta tornare indietro a prenderlo.

Alla titolare del locale, giunta sul posto, è stato quindi notificata la chiusura del locale per 5 giorni.