“L’amore non Uccide Mai”

Ai funerali ha presenziato anche il sindaco la città Remo Ianni il quale ha dichiarato che non ci sono parole per descrivere il dolore che si prova in questo momento per la perdita della cara Romina.

Al papà Mario ha comunque promesso che

l'amministrazione farà del tutto affinché il ricordo di Romina sia sempre vivo e che lui non sarà mai solo perché sarà sempre vicino a questa famiglia che dovrà portare per tutta la vita questo fardello così pesante, una figlia strappata per mano di chi diceva di amarla. La salma è stata tumulata nel cimitero cittadino.