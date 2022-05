Il Sindaco è Ancora in Gravi Condizioni

Claudio Guerriero è caduto in una scarpata nella giornata di ieri.

Il primo cittadino è scivolato mentre era sulla cascatella di Capo Rio, sul fiume Cosa, al confine con Collepardo, per un sopralluogo. Ha fatto un volo di quasi dieci metri, battendo in varie parti del corpo. I sanitari lo hanno traferito in codice rosso presso l’ospedale Gemelli di Roma.

Qui, ieri è stato sottoposto un intervento all’addome durato diverse ore nel quale è stata bloccata un’emorragia interna. Oggi un secondo intervento. Come dicevamo le condizioni sono stazionarie ma non è fuori pericolo tant’è che la prognosi resta riservata.