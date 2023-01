Pm10 alle Stelle. Il Sindaco Ordina il Blocco del Traffico

Le Vie Interdette al Traffico Veicolare

Area urbana circoscritta dalle seguenti strade: da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve –Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) –Via Caio Mario – Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina (limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta, sottopasso ferroviario), per le seguenti tipologie veicolari: autoveicoli alimentati a benzina Euro 3; autovetture alimentate a gasolio Euro 4 e ciclomotori e veicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro2. La circolazione è consentita per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico, ovvero: Piazza Salvo D’ Acquisto – Piazza Falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) – Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via Vado del Tufo). Il blocco veicolare sarà attivo, con divieto di circolazione nell’ area urbana sopraindicata, con divieto di circolazione sulla fascia urbana di Via dei Volsci (ex SS156 Monti Lepini) dei veicoli adibiti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t.