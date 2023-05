In Giro con tre Coltelli ed una Mazza

orario serale e notturno hanno consentito di denunciare una persona per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. L’uomo aveva con sé 3 coltelli ed una possente mazza in legno. Un’altra persona è stata segnalata alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.

Il conducente di un’auto è stato invece sorpreso alla guida con il tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, motivo per il quale è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, con contestuale ritiro della patente di guida.

Complessivamente nel corso dei servizi sono stati controllati 66 veicoli, identificate 110 persone ed elevate 6 contravvenzioni per violazioni alle norme del C.D.S. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai luoghi di ritrovo dei giovani effettuando verifiche agli esercizi di pubblico intrattenimento.