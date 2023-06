Frosinone nella Colonna Mobile Lazio. Direzione Romagna

Protezione civile di Frosinone e dell’associazione Aver di Ferentino. Il gruppo comunale di volontari di Protezione civile di Frosinone aveva dato disponibilità per fornire assistenza e supporto alle popolazioni alluvionate già nell’immediatezza del terribile evento.

L’agenzia Regionale ha attivato il Coordinamento Regionale Fepivol che, a seguito di pianificazione logistica, ha quindi dato il via libera alla partenza del personale proveniente anche dalla provincia di Frosinone. La squadra è partita su un pick-up munito di un modulo per l'antincendio; inoltre, il mezzo trainerà un'idrovora da 5.000 lt/minuto messa a disposizione dal Gruppo Comunale di Ceprano, che sarà utilizzato per rimuovere detriti e fango dalle strade.

Nella bassa Romagna, la situazione, nei giorni scorsi, è stata particolarmente critica. In vista delle piogge previste per i prossimi giorni, la stessa Protezione civile locale ha diffuso una serie di consigli utili per la gestione del fango e della polvere ancora presente nelle strade di Sant’Agata. Gli operatori della Colonna Mobile del Lazio presteranno servizio fino a giovedì mattina, giorno in cui ci sarà il prossimo cambio.

Dai dati forniti dalla regione Emilia-Romagna, attualmente le persone accolte in strutture messe a disposizione dai Comuni o in alberghi sono 816. Sono 726 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione. Al momento si contano 936 frane principali. Per la giornata di domenica 4 giugno è prevista allerta gialla per temporali in tutto il territorio regionale; resta elevata l'attenzione per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate che gravano sul reticolo secondario e di bonifica.