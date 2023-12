Escursionista si Ferisce Mentre fa Trekking

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è dovuto intervenire in soccorso di un’escursionista nel Comune di Patrica.

originaria di Anguillare, si è ferita durante il percorso. Non appena è stata ricevuta la chiamata di soccorso, sono state subito inviate sul luogo dell'incidente due squadre di terra e un medico specializzato. L'escursionista, a causa di una sospetta frattura a un arto inferiore, si è trovata impossibilitata a proseguire autonomamente, rendendo così necessario il suo trasporto per garantire l'evacuazione in sicurezza.

Le squadre di tecnici del CNSAS Lazio hanno provveduto al delicato trasporto a spalla utilizzando una barella portantina, attraversando il complesso terreno del sentiero per raggiungere la strada carrabile più vicina.

Una volta giunti a destinazione, la paziente è stata consegnata alle cure del personale sanitario del 118, il quale ha proseguito il trasporto in ambulanza verso la struttura ospedaliera più idonea. Hanno collaborato all'operazione di soccorso i Vigili del Fuoco, i militari dei Carabinieri e il personale sanitario del 118.