A Fiuggi una Riunione del G7

Ne dà notizia il ministero degli esteri: per il prossimo anno l’Italia ospiterà quattro incontri del G7 si terranno a Capri, a Fiuggi a Reggio Calabria e Pescara.

riuniranno i ministri degli esteri del G7. La notizia pubblicata sul sito del ministero è stata accolta positivamente dal primo cittadino di Fiuggi Alioska Baccarini, il quale spiega di non aver ancora ricevuto comunicazione ufficiale della decisione.

“Ci fa enormemente piacere e ci ripaga anche del lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi cinque anni nel mettere a disposizione, in questo caso della Farnesina, tutti gli asset dei quali la nostra città dispone come il nuovo Palacongressi, il Teatro Comunale totalmente restaurato e restituito agli antichi splendori.

Così come Palazzo Fiuggi autentico fiore all’occhiello su scala mondiale nel settore della ricettività legata al benessere ed al lusso. Perché senza tutto questo oggi non saremmo qui a parlare di “G7 a Fiuggi”.