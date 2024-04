Controlli sulle Aree a Rischio

cui hanno partecipato anche unità cinofile, hanno interessato i complessi di edilizia popolare della città, piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, ove sono state eseguite anche perquisizioni domiciliari per la ricerca di sostanze stupefacenti e di armi, con l’ausilio di cani antiesplosivo e cani antidroga.

Attenzione particolare è stata posta anche nelle aree della stazione ferroviaria e di stazionamento degli autobus, ove si registra un notevole afflusso di persone e viaggiatori, con mirati controlli a soggetti di nazionalità straniera per verificare il regolare soggiorno sul territorio italiano.

Due persone sono state trovate in possesso di altrettanti coltelli a serramanico, immediatamente sequestrati, e sono stati pertanto denunciati alla Procura di Frosinone. Altri due soggetti hanno tentato di occultare alcuni grammi di cocaina e di hashish e sono stati quindi segnalati come assuntori alla Prefettura per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

I controlli sono stati estesi anche ai detentori di armi. All’interno di un’abitazione i Carabinieri, supportati dalle unità cinofile, hanno trovato una rivoltella e oltre 70 munizioni calibro 38 non denunciate. Anche in questo caso il detentore dovrà rispondere delle sue azioni in Procura.