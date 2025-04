Spacciatore nella Rete dei Cc

Operazione antidroga nel comune di Vico Nel Lazio dove i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno tratto in arresto

un 45enne di Alatri. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l'uomo alla guida di un'autovettura, che alla loro vista assumeva atteggiamenti sospetti. I Carabinieri hanno quindi proceduto ad un controllo effettuando una perquisizione personale e veicolare.

Hanno rinvenuto un grammo di sostanza stupefacente del tipo “crack” e 7 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso complessivo di grammi 6,05. I militari hanno perciò deciso di estendere la perquisizione anche presso la sua abitazione di Alatri.

Qui è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di grammi 10,50, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Oltre allo stupefacente è stata sequestrata la somma di 550,00 euro divisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

La droga è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ha nominato un perito per le analisi di laboratorio. Il 45enne, invece, è stato portato in caserma, dove è stato formalizzato l'arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Questa mattina, il Giudice durante al termine dell'udienza del processo per direttissima, oltre alla convalida dell'arresto, ha emesso condanna a un anno e 8 mesi con sospensione della pena a seguito di patteggiamento.