La Saga dei Pizzutelli

Per questo motivo non è mai insorto contro nessuno. Ha fatto una politica di basso profilo, intesa come politica senza fare “caciara” o confusione.

Se ne è stato tranquillo e acquattato in consiglio comunale, in modo pacifico e compositivo. Questo atteggiamento, questo comportamento è stato pagante per lui: ora se ne sta beatamente acquartierato presso la ASP (Azienda Servizi alla Persona) di Frosinone.

Uno di quegli enti contemplati dai misteri dolorosi della politica regionale.

(Il Grillo Sparlante)