28.08.2025

Riapre la Palestra Coni

La palestra Coni riaprirà nella prossima primavera.

 

Nei mesi scorsi è stato firmato il protocollo di intesa tra Comune di Frosinone, Regione Lazio e Sport e Salute.

 

L'intesa tra i vari enti ha ufficialmente avviato il processo di riqualificazione dell’impianto. Un luogo simbolico per generazioni di frusinati, che qui hanno vissuto momenti di sport, crescita e aggregazione torna quindi ad essere fruibile dopo anni di stop.

 

Felice il sindaco Mastrangeli che ringrazia il ministro Abodi, il Presidente Rocca e l’AD Diego Nepi: “per la serietà e la determinazione con cui è stato portato avanti questo percorso”.

 

“Il progetto di riqualificazione della palestra Coni rappresenta un investimento strategico non solo sul piano sportivo, ma anche su quello urbanistico e sociale – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi - La riapertura della struttura valorizzerà un’area centrale della città, rafforzando il legame tra sport, territorio e comunità.”

 

 

Soddisfatto anche il consigliere delegato allo sport Franco Carfagna: “Questo traguardo è frutto di un lavoro di squadra tra istituzioni, ed è proprio nello spirito di squadra che Frosinone continuerà a crescere”.

