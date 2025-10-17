17.10.2025

Bandiera Arancione a Vico e Guarcino

Vico nel Lazio è stata premiata con la Bandiera Arancione per il contesto naturalistico e di pregio.

 

L’atmosfera tipica e accogliente, il centro storico, circondato dalla possente cinta 

muraria, caratteristico e ben conservato. Gli attrattori storico-culturali sono ben tenuti e fruibili e all’esterno c’è un’esaustiva segnaletica di informazione. 

Ma Cos’è la Bandiera Arancione? 

 

Si Tratta di un premio assegnato dal Touring club italiano che valorizza il turismo di qualità. 

 

Le Bandiere Arancioni sono infatti luoghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per

 

regalare un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni. 

Le località certificate in Italia oggi sono 299.

 

27 sono nel Lazio di cui nove in provincia di Frosinone che supera anche la provincia di Roma, in fondo alla classifica.

 

Oltre a Vico nel Lazio ci sono Guarcino, Trevi nel Lazio, Collepardo, Castro dei Volsci, Arpino, Atina, San Donato Valcomino e Picinisco.

 

Ben nove, un record. Sì, perché a Viterbo ve ne sono 7 a Latina cinque a Rieti e a Roma solo tre. 

 

Soddisfazione del sindaco di san Donato, bandiera Arancione già dall’anno scorso: “San Donato continua ad essere apprezzato in ambito italiano e questo ci rende orgogliosi e ci motiva a proseguire il nostro progetto di sviluppo che coinvolge il nostro comune e l’intera Valle di Comino, un territorio straordinario”.

