Bandiera Arancione a Vico e Guarcino

Le località certificate in Italia oggi sono 299.

27 sono nel Lazio di cui nove in provincia di Frosinone che supera anche la provincia di Roma, in fondo alla classifica.

Oltre a Vico nel Lazio ci sono Guarcino, Trevi nel Lazio, Collepardo, Castro dei Volsci, Arpino, Atina, San Donato Valcomino e Picinisco.

Ben nove, un record. Sì, perché a Viterbo ve ne sono 7 a Latina cinque a Rieti e a Roma solo tre.

Soddisfazione del sindaco di san Donato, bandiera Arancione già dall’anno scorso: “San Donato continua ad essere apprezzato in ambito italiano e questo ci rende orgogliosi e ci motiva a proseguire il nostro progetto di sviluppo che coinvolge il nostro comune e l’intera Valle di Comino, un territorio straordinario”.