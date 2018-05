In Manette Boss Mafioso

A1 in territorio di Aquino quando è stato bloccato dalla pattuglia che lo stava aspettando. Gli agenti hanno finto un normale controllo poi lo hanno accompagnato in commissariato per accertamenti. Ma in realtà già alla presentazione della patente si sono resi conto che questo era falso.

Una volta in commissariato si sono fatti inviare tutta la documentazione che lo riguardava ed hanno proceduto all’arresto. Un boss latitante dal 15 gennaio 2008 ossia subito dopo che l’antimafia di Palermo ha emesso un decreto di cattura a suo carico per associazione mafiosa.

Reggente dello storico mandamento di Brancaccio. Era lui a governare i traffici di droga per conto della mafia.