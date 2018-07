Il Saluto Del Prefetto

Mi sia consentito rivolgere un plauso agli operatori delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco ed ai loro vertici che si sono avvicendati in questi anni, per la costante, efficace e preziosa collaborazione fornita nella gestione dell’ordine e la sicurezza pubblica e delle emergenze, dando una concreta attuazione delle direttive condivise in sede di riunioni di coordinamento.

Lascio con un vero dispiacere questa Città, nella consapevolezza di andare via da un territorio generoso ed operoso che ha tuttavia bisogno di essere continuamente pungolato per tenerne sempre desto, vigile e attento l’interesse nell’affrontare in maniera più audace e con passione le sfide del futuro pur sempre avendo presente l’obiettivo finale: il perseguimento del bene della collettività.