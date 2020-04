Covid-19. Nove Positivi

Dati che possono dare l'impressione di un ritorno del virus. In realtà grazie al "Drive Trough" (tamponi in auto) si stanno effettuando molti più tamponi rispetto a prima. Più tamponi significa un aumento di riscontri positivi. La tendenza quindi resta in discesa.

Ci sono poi zero decessi. un ottimo indicatore anche questo come quello che si stanno via via liberando i posti in terapia intensiva. 29 sono poi le persone uscite dall'isolamento domiciliare.