Tre Positivi, un Decesso. Rsa Abusiva

In effetti dobbiamo registrare la morte di Guglielmo Fanoni (in foto) 58 anni ex consigliere comunale di Settefrati. Purtroppo Fanoni non ha superato la fase critica del Virus.

Dopo aver fatto un viaggio in Irlanda Fanoni ha cominciato a stare male con i segni clinici tipici di chi ha contratto il coronavirus.

L'imprenditore era molto conosciuto anche nell'ambito universitario. A darne la notizia su Facebook il professor Luca Bartoli ex docente alla facoltà di Economia e Commercio (oggi lavora nella capitale) e suo caro amico.

Per quanto riguarda i tre positivi, nonostante il dato sia più alto rispetto allo zero ottenuto ieri va invece a suffragare l’ormai certezza di una curva in discesa.

Intanto sono 36 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Proseguono però i controlli presso le RSA e nelle case di riposo del territorio. A questo proposito a Veroli i tecnici asl ne hanno individuata un’altra abusiva.

Si tratta del quarto caso dopo le tre scoperte a Fiuggi. La asl ha immediatamente chiesto al sindaco di emettere l’ordinanza per la cessazione attività