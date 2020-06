Oggi il presidente era alla stazione ferroviaria di Frosinone, una stazione dove per la prima volta transita un treno dell'alta velocità.

Un Frecciarossa giunto non puntuale. Invece che alle 17.41 è arrivato alle 17.54, ben 13 mminuti di ritardo. Due minuti per permettere ai passeggeri di salire e poi di nuovo in “corsa" (molto lenta inverità) verso Cassino.

Una giornata storica comunque perché, come ha detto il sindaco di Frosinone, le fermate previste in provincia avvicineranno il territorio al resto d’Italia e al nord Europa. Un’occasione unica anche per il rilancio del turismo e dell’economia.