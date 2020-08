Covid. 20 Positivi!

diciotto di rientro, dieci con link dalla Sardegna, quattro dalla Sicilia, due dalla Puglia e due dalla Spagna. Un numero elevato ma dovuto anche ai numerosissimi tamponi che si stanno facendo ai drive in messi a disposizione dalla Asl.

Ieri infatti una lunga coda di automobili era in fila presso il Drive in di Frosinone che in totale ha tamponato ben 414 persone. La Asl è corsa ai ripari richiamando anche sanitari a riposo e aumentando le postazioni dei drive in che ora sono diventate tre nella sola Asl di Frosinone.

A questo proposito la Asl ribadisce quali sono i paesi di provenienza dove è obbligatorio sottoporsi a tampone. Si tratta di Spagna, Croazia, Grecia e Malta. La Asl raccomanda il tampone anche per chi è stato in vacanza in Sardegna, Emilia Romagna e Puglia. Per tutti gli altri provenienti da altre zone d’Italia non è necessario sottoporsi a tampone.