Covid. In Arrivo i Test Rapidi

Da domani infatti quello di Cassino, sarà aperto tutti i giorni. Il provvedimento è stato preso al fine di evitare file chilometriche che si sono create in questi giorni con attese di ore per essere sottoposti a Tampone. Più giorni disponibili quindi.

A breve saranno attivi presso i medesimi drive anche i TEST ANTIGENICI RAPIDI, che consentono di avere in circa 20 minuti la risposta di negatività al tampone, con referto immediato, ovvero, in caso di test rapido positivo, sarà effettuato seduta stante il tampone molecolare di conferma, con successiva risposta reperibile sul sito, cui ciascuno può accedere con propria password comunicata via sms, non appena il Laboratorio l’ha processato (1-2 giorni successivi).

Per la fascia pediatrica (0- 13 anni), per cui è disagevole l’uso dei drive, è stato già ampliato l’orario di apertura dei CENTRI PER TAMPONI PEDIATRICI, che si ricorda sono aperti dalle ore 8,00 alle 13,00.