Covid. 275 Positivi

Per fortuna oggi non si registrano decessi. Tra l’altro il numero dei tamponi si aggira intorno ai 3000 il che significa che la percentuale di positivi rispetto alle persone esaminate resta al di sotto del dieci per cento (9,1%). In ogni caso Frosinone resta “al comando” di questa triste classifica.

Le altre province, infatti, hanno registrato tutte numeri più bassi. A Latina sono 121 i nuovi casi. Qui si registra un decesso di 73 anni con patologie. A Viterbo i casi sono 167 di cui 24 con link a casa di riposo Villa Serena di Montefiascone dove è in corso l'indagine epidemiologica.

A Viterbo ci sono anche cinque decessi. A Rieti si registrano 171 casi (dovuti in gran parte ad un recupero di notifiche) e due decessi di 65 e 67 anni con patologie.