I Saldi Iniziano il 12 Gennaio

Confermata La Liberalizzazione Delle Vendite Promozionali Nei 30 Gg Precedenti

I commercianti si sono detti tutti favorevoli a questa scelta, motivata dall’attuale situazione legata alla pandemia. La decisione dovrà ora essere formalizzata con una delibera di Giunta che verrà approvata venerdì, dopo il parere della XI Commissione del Consiglio Regionale.

“Visto il perdurare del momento di grande difficoltà per gli esercenti – ha detto l’assessore regionale al commercio Paolo Ornelli - riteniamo che la soluzione più giusta ed efficace da prendere sia quella di permettere le vendite promozionali anche durante le festività natalizie senza soluzione di continuità fino all’inizio dei saldi.

La data del 12 gennaio, in mezzo a una settimana, peraltro è voluta anche per evitare gli assembramenti che ci potrebbero essere in caso di inizio dei saldi durante il fine settimana.”

“Sono convinto – ha concluso Orneli – che questa decisione, permetterà di sostenere gli acquisti e di dare fiato agli esercizi commerciali, già duramente provati da questi mesi di pandemia.”