Cade dal Balcone e Muore

si stava occupando del servizio di vaccinazione contro il Covid 19 presso l’ospedale di Cosenza. Su questa morte, che ha lasciato sgomenti quanti avevano avuto modo di apprezzare le sue qualità umane e professionali, se ne stanno occupando gli agenti della squadra Mobile di Cosenza.

Indagini a tutto campo per accertare se possa essersi trattato di una caduta dovuta ad un malore o se invece lo stesso medico abbia deciso di mettere in atto un insano gesto. Da alcune informazioni raccolte sembra che il dottore cassinate non soffrisse di disturbi depressivi.