AstraZeneca Annullato per gli Under 60

Per questo la Asl

La decisione presa a livello nazionale si riverbera anche in tutta la regione Lazio e quindi anche in Ciociaria.

Niente AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni.

di Frosinone sta cercando di contattare tutti coloro che si erano prenotati per il vaccino per spostare la data e somministrare quindi anche il giusto antivirale. Sarà il Pfizer a sostituire AstraZeneca.

Bisogna però fare in fretta per allertare tutti coloro che si erano già prenotati per sabato 12 giugno e domenica 13 giugno. Un lavoro enorme visto che la decisione ministeriale è giunta a ridosso del weekend vaccinale.