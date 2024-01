Industria. Frosinone al Primo Posto nel Lazio per il Valore Aggiunto

I settori industriali più rilevanti in termini di addetti sono quelli della Produzione di autoveicoli (5.280), della Metallurgia (3.360), della Farmaceutica (2.660), dell’Alimentare, della Carta e della Gomma e plastica.

Il territorio dimostra inoltre una notevole integrazione nei mercati internazionali: è infatti nona in Italia per capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica (83% dell’export provinciale).

In particolare, è specializzata nella produzione di medicinali e preparati farmaceutici, con un contributo all’export nazionale di settore pari al 9% (oltre 4 mld €). Infine, anche nel 2023 continuano le difficoltà per le imprese nel reperire i profili desiderati, che interessano il 45% delle entrate programmate, in particolare quelle riguardanti i profili tecnici e gli operai specializzati.