Due Miliardi e 800 posti di Lavoro

destinato a trasformare lo stabilimento di Anagni (ex Catalent) in un polo d’eccellenza per la produzione di farmaci innovativi. Il piano è stato promosso dalla multinazionale farmaceutica Novo Nordisk e porterà circa 800 nuove assunzioni dirette, oltre a un significativo indotto occupazionale e industriale su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo anche il mondo della formazione, della logistica, della ricerca e delle imprese locali.